倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開高震盪走低，終場下跌23.73點，跌幅0.2％，收在12,092.97點，櫃買指數同步收黑，終場走跌0.39點，跌幅0.23％，以170.29點作收。三大法人方面，外資續買45.73億元，投信轉賣7.6億元，自營商續買12.08億元，外資於台指期貨市場上反手買回46口多單，累計淨多單部位為36,257口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然早盤估量一度達3、4千億元，但在市場居高思危下，使得加權指數7日開高再創12,249點波段高點後，隨即連袂下殺拉回，不過低接買盤也順勢進場，將跌勢成功止穩。因此只要多方趨勢架構未受破壞前，逢回策略仍以「多」為主，預期後市驚驚漲的格局並不致於改變。

個股方面，本周納入投資組合的中天，擁小金雞合一的授權金與糖尿病解盲成功題材，5月每股大賺2.05元，配合多方氣盛、業內大戶偏多心態濃厚，後市創高機會仍可期待。

此外，雖然部分漲幅已大的個股，包括愛普、聰泰、瑞基、杰力、前鼎、健鼎、智冠、雍智科等個股7日紛紛重挫，但是市場多方人氣並未因此潰散，中小型轉機股持續活跳跳，包括杏國、杏輝、亞諾法、生華科、順藥、圓剛、華擎、系微、立積、大世科、聯發科、創意、盟立、日揚、精材、亞光、美琪瑪、康普、新晶控、元晶、德微、士紙等個股大漲再創新高，表現強滾滾。

(工商 )