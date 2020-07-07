豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國就業數據優於市場預期，加上大陸經濟逐步復甦，美股四大指數6日全數收紅，道瓊指數站回26,000點大關，那斯達克與費半指數也均創下歷史新高，連帶台股7日開高後一舉越過年初高點12,197點，盤中最高來到12,249點，創30年新高，惟過高後獲利賣壓隨即出籠，拉回震盪，終場以12,092點作收。

大盤進入高檔整理階段，類股輪動快速，若短線支撐11,941點不破，則7日過高出量可視為換手機會，短線操作留意5日均線不可帶量跌破，以及融資單日增幅不創近期新高，若上述兩點皆能維持，台股將可望延續多方趨勢。

個股方面，本周納入投資組合的日揚，6月營收為2.44億元，年增33.19％，上半年累計營收年增5.12％，公司擬於日本及東南亞進一步布局，未來營收及穫利勢必將可穩步攀升。

資金方面，台灣防疫為國際模範生，以及產業競爭性佳、高殖利率等利多，在全球央行紛紛降息的情況下，台股投資環境不斷吸引外資資金進駐，新台幣匯率7日開盤大漲2角，最高來到29.340元，創近二年新高。

展望後市，建議投資人選股方向朝向5G網通、高效能運算（HPC）、伺服器、半導體、IC設計，高殖利率等相關個股。

(工商 )