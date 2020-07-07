永誠國際投顧分析師李忠興表示，台股7日開盤一度登上12,249.95點，改寫30年來新高，然因早盤預估量超過3,000億元，指數創高後引發獲利賣壓出籠，盤中大幅回檔翻黑，從高點拉回逾 220點，回測萬二支撐，終場小跌23點，以12,092點作收，成交量增至2,754億元。

台股7日早盤創下30年新高又爆出大量，漲幅大的個股瞬間出現沉重賣壓。其實以量先價行的角度來說，新大量後還會有新高點，也就是說量比價先行，7日爆大量雖收黑K，但高點12,249點有九成以上的機率會突破。

根據市場經驗與理論，股市爆出巨量黑K棒，市場即認為是大戶在出貨，但事實並非如此，因統計數據顯示，在趨勢多頭的時候，當股市出現爆大量黑K棒，逾九成的機率高點是會突破的，這種現象經常是大戶在洗盤換手、而非出貨，因此7日盤勢也應以換手視之。既然是換手，籌碼強勢股未來若拉回，就是極佳的上車機會。

個股方面，本周納入投資組合的逸達，新藥題材夯，其前列腺癌治療針劑，拚年底完成美國與中國授權，投信甫進場布局，市場追價買盤積極。

(工商 )