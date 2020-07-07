由於新冠肺炎疫情的嚴峻考驗，「健康平安」成為大家的心願，南山人壽與遠見雜誌合作，在疫情期間調查「國人自主健康管理行為」，於7日發布調查結果。

調查發現，國人普遍因疫情而提升對自身健康和醫療相關的關注程度，連帶亦讓生活習慣產生變化，除積極購入防疫產品和留意生活作息外，有三成多的民眾會回頭檢視自己或家人的醫療保障缺口；約三成的民眾會更加注意自身的健康相關數值。

發布現場邀請到衛福部國民健康署署長王英偉、教育部體育署署長高俊雄、耕莘醫院新陳代謝內分泌科醫師馬文雅等貴賓與主辦單位代表對談。本次調查特別從國人的運動行為、防疫行為、醫療保障及自主健康管理等面向切入瞭解目前國人的健康觀點與行為，別具指標意義。

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新認為，從積極的角度來看，疫情不啻為檢視和加強自我健康管理與醫療保障的契機；調查發現有四成多的民眾自認健康險的保障並不足夠，而疫情的危機感顯然進一步觸動多數民眾積極檢視保障缺口、強化自主健康管理行為。

此次調查發現，大多數民眾目前對於外溢保險商品的認知度並不高，惟一旦了解外溢保單的商品內容及獎勵機制後，對外溢保單的喜好度和購買意願均大大提高，普遍認為外溢保單具折抵保費、激勵自己運動，以及更注意自我的健康數值等設計，是投保外溢保單的主要誘因，型塑出更加積極、雙贏的保險新關係。

陳維新表示，外溢保單藉由保單設計機制，鼓勵保戶持續運動、落實健康飲食等健康促進，來降低疾病事故發生的機率，提供保戶「健康的體驗」，再加上隨著5G時代來臨，保險商品結合穿戴裝置的場景運用將更為多元，科技發展讓掌握與管理個人健康狀況更加容易。保險觀念從「事後的理賠補償」過渡為「事前的風險預防」，將成為未來保險商品發展的新趨勢。未來保戶與保險公司間的關係將更加緊密，形同攜手促進健康的夥伴。

南山人壽自2018年底推出首張外溢保單至今，持續呼應政府政策方向，致力設計更多協助民眾健康促進之外溢保單。以「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險(10TSDD)」為例，於去年10月底推出，就以「體況達標者提供29項特定重大傷病增額給付」、「鼓勵客戶定期健檢」等商品優勢，廣受巿場好評。

同時為了鼓勵民眾養成良好的運動習慣，南山人壽也邀請民眾下載「BAM活力洋溢APP」，結合APP數據鼓勵使用者健康減齡。

(工商 )