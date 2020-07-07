昆凌和周杰倫（周董）婚後育有1子1女，一家4口甜蜜幸福，日前她拍攝ELLE 7月號封面人物，聊到兩個小孩個性南轅北轍，姊姊小周周喜歡畫畫，弟弟羅密歐卻喜歡打架，原來是周杰倫平常沒事在家，就教兒子打架防身，昆凌邊模仿周杰倫跟羅密歐互動：「他就說『我把你的手壓住，你要怎麼攻擊我？如果我壓著你怎麼辦？你就用頭！這樣子。』」，笑說「男生有男生的教育方式，我覺得也挺好的。」

昆凌透露私下自己個性反骨又火爆，15歲因為太想媽媽，在爸爸不知情的情況下，用存很久的零用錢，獨自一人買機票從澳洲飛回台，也是她第一次自己搭飛機，爸爸得知後沒有罵她，只說：「我知道了！只要妳媽媽會去接妳就好。」此外昆凌自曝對外人沒什麼好生氣，反倒對家人爆點很低，尤其地雷是「不老實、說謊」。

昆凌接受訪問時，透露兩個孩子個性南轅北轍。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

今年27歲的昆凌，如今已是兩個孩子的媽，也更懂父母心，「以前我會跟媽媽頂撞，現在比較有同理心，試著用我希望孩子跟我說話的態度，跟我的媽媽講話，這是我以前不會的。」注重孩子教育的她說，「以前會手忙腳亂，幫孩子報名不同的課，怕他們跟不上別人，但後來體會開心學習最重要」。疫情期間全家也去花蓮、新竹旅遊，接下來也會南下旅行，她認為「帶孩子出去玩，一起創造很多共同的回憶，比上什麼課更重要。」

昆凌透露，小周周先前憂心忡忡地說「麻麻我不想要長大，因為我長大妳就變老了，妳可能會死掉。」昆凌溫柔回答女兒：「不會，Baby妳長大，我還很年輕，我還要很久很久才會死掉。」雖是童言童語，但昆凌感動說，「妳會覺得孩子很在乎妳，很怕妳會變老、會不見。」

而羅密歐是貼心行動派，看到媽媽要刷牙，會先把牙膏拿好、還會幫搬小凳子，或是看到家人在洗頭，會拿吹風機到浴室門口，被問到貼心舉動跟誰學的？昆凌笑說「可能是基因吧！」她期望孩子正面樂觀、心地善良，做一個能夠選擇的人「不希望孩子只是出身wealthy family（富有家庭），而是知道自己要什麼」。

27歲的昆凌透露當媽後更懂父母心。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

昆凌拍攝雜誌封面當天，周董也特地抽空來探班。昆凌透露婚姻保鮮祕訣「最重要的還是在乎吧！即使結婚久了，妳還是要很在乎這段關係，要有心。我可以理解女生有了孩子之後，就全心投入在小孩身上。但是偶而還是要抽離，夫妻單獨約會。」

近期她在線上進修美國大學電影學系的課程，開始有創作靈感，「我想過一個劇本，很適合《黑鏡》。有一個tick clock（滴答鐘），父母陪小孩多少時間，就會exchange（交換）未來小孩陪父母多少時間。這會讓父母反思要多陪陪孩子。」她鼓勵女性：「不管是哪一種身份，都不要忘記給自己Me Time，跟自己獨處，消化過不去的坎！」

昆凌和老公周杰倫婚後感情依舊甜蜜，透露維持婚姻訣竅「還是要很在乎這段關係，要有心」。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

昆凌近期在線上進修美國大學電影學系的課程。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

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