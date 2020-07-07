新店家樂福旁已拖延30年的爛尾樓今日終於動工，該案位寶強段859地號共45筆土地，是新店最大都更案，歷經在地知名建商合環建設機構8年整合，於今日終於正式動工，將聯合知名營造廠「大陸工程」、「日商大林組」營建雙強共同攜手，打造新店最高摩天建築，今日舉辦開工動土儀式，祈求工程圓滿順利。

合環建設機構總裁黃正勝表示，此案在民國70年因前建商周轉不靈，讓上百位地主原先同意改建，卻爛尾30多年，合環建設機構歷經8年多奔走協調，終於在今日正式動工。基地達2837坪，預計規劃地上42樓，是新店在地最高摩天都更案，設計30~80坪產品，共542戶，總銷將達200億元，目前案名未定，工程期約4.5~5年，預計民國114年完工。

合環建設機構總裁黃正勝表示，將打造新店最高摩天42樓都更案。(業者提供)

合環建設機構整合8年至今，每坪土地價格近200萬元，預計規劃雙制震耐震標章、黃金級綠建築，邀請大陸工程、日商大林組建築營造，並引進與醫院連線系統，打造健康養生智慧宅，造價成本每坪超過27萬元，預料將創下新店新高價，高樓層8字頭，也是合環50年來最高價、規模最大的推案。

(中時電子報)