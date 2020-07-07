經常經過捷運北門站的民眾，一定對於附近一幢裝紅色的日治時期洋樓充滿好其，這幢建築正式名稱為「台灣總督府交通局鐵道部」，在臺灣鐵道發展史上，「鐵道部」扮演主管臺灣鐵道事務的重要歷史角色，歷經整修16年後，今天上午正式對外開放，亦是台灣鐵道迷們最高的神聖殿堂。

「台灣總督府交通局鐵道部」園區占地遼闊。(圖／網友peray提供)

完整保留清朝與日治時期史蹟

完工於1919年3月的這棟仿都鐸式（Tudor architecture）半木構造建築，自落成以來一直都是台灣鐵路的行政中心，先後曾是日本時代鐵道部、戰後臺鐵總局的本部，作為臺灣鐵路營運總部達七十年，迄今仍留有大禮堂、玄關等，以及清代「台北火車票房」（第一代台北車站）與「機器局」的珍貴遺構，90年代時，也曾是電影《牯嶺街少年殺人事件》以及李玟MTV《DiDaDi》的主要場景，充滿迷人色彩。

目前開放的園區內部包含鐵道部廳舍、八角樓、電源室、食堂、工務室、戰時指揮中心等六座建物，園區內另有市定古蹟「清代機器局遺構」的東側圍牆及石板道等。

鐵道旅館 電動模型常設展大受歡迎

開幕首檔特展中最特別的是「臺灣鐵道旅館」，民眾可體驗1908年因應縱貫線鐵路開通而建造的臺灣第一座西式旅館「臺灣鐵道旅館」，認識臺灣現代性發展的軌跡。

此外， 展示廳內亦有多款照原比例縮小製作、針對親子策劃的「蒸汽夢工廠」兒童展，完整呈現1970至1980年代末代蒸汽火車行駛的時代，臺北鐵路地下化工程動工前臺北第三代火車站周邊場景，重現臺北城區各式柴油機車、電力機車及電聯車運行的「臺灣平行線上的動力革命」鐵道動態模型常設展，以及扇形車站的等比動態火車模型等等，教人流連忘返。

台灣總督府交通局鐵道部

台北市大同區延平北路一段2號

捷運北門站2號出口

週二至週日每日上午9:30起至下午5:00止

PhotoCap_李玟1998年的MVdidadi便在此處拍攝。（圖／翻攝自網路）

(中時電子報)