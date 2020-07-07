台灣上市櫃公司協會今日拜會交通部長林佳龍，就交通科技產業政策推動與衍生的產業相關機會等議題進行交流討論，林佳龍認為，各部會都應該重視產業發展，交通部是第一個成立交通科技產業會報的部會，推動產業興利、科技創新及以人為本的互動與感動服務，交通部已匯流龐大的數據資料，未來可跟產業界交流，創造更大的價值與更貼心的服務。

台灣上市櫃公司協會目前會員近170家，約占上市櫃公司總家數的1成，會員公司市值總和佔台灣證券市場總市值約20％。協會理事長蔡榮騰、協會創辦人施明豪等人今拜會交通部，林佳龍則率領多名1級主管參與交流。

蔡榮騰表示，今年上半年新冠肺炎疫情蔓延全球，我政府的策略作為得宜，並與社會各界通力合作之下，國內民生經濟活動逐步恢復正常，交通部的紓困與振興措施穩定了觀光旅遊產業的信心。

協會成員針對5G企業專網、安心旅遊補助方式與額度、智慧觀光及自行車旅遊等議題提出建議，希望交通部能夠協助提供中小企業參與機會，解決業者的痛點；林佳龍允諾請同仁會後進一步研議並具體回應業者意見。

林佳龍指出，從省道、國道、機場、港口、鐵路、郵政、氣象再到觀光，到全台任何地方，很難不遇到交通部管的單位，交通部是第一個成立交通科技產業會報的部會，目標推動產業興利、科技創新及以人為本的互動與感動服務。他說，現在是數位匯流時代，透過5G可以提供更好的體驗經濟，5G及物聯網時代，交通部已匯流相當大的數據資料，未來可以跟產業界交流，創造更大的價值與更貼心的服務。

林說，交通部已改變傳統管制監理思維，積極蛻變轉化成為產業興利的推手，2019年成立交通科技產業會報以來，提供跨領域溝通及資源整合的功能，促進交通治理及相關產業之發展與創新，提升交通產業在國際上的競爭力。今年正式出版的交通科技產業政策白皮書，深入淺出介紹交通科技產業政策與推動措施，不僅讓國人了解政策的推動，更可引導產業掌握政府未來建設投資的方向。

(中時 )