全教總日前赴行政院情陳，要求兌現中小學班班有冷氣承諾，蔡英文總統今天表示，兩年內，國小國中高中將「班班有冷氣！」她和行政院長蘇貞昌討論決定組成專案小組整體規劃及採購，經費來自前瞻基礎建設計畫第二期及特別統籌分配稅款，合計323億元。

天氣持續炎熱，全國教師工會總聯合會今赴行政院陳情表示，冷氣是中央政策，不是地方自理，目前全國僅台北市國中以及嘉義市的中小學冷氣裝設率為百分之百，盼政院儘快協助中小學班班有冷氣。

蔡英文今天在臉書表示，「新政策幫大家畫重點：兩年內，國小國中高中，班班有冷氣！」她說，夏天到了，很多家長關心孩子們的學習環境太悶熱。不過，要全面為校園裝冷氣，是一個大工程。首先，需要裝冷氣的教室超過10萬間，要有縝密的財務規劃。

她和蘇貞昌院長討論後，將由教育部和台電組成專案小組，整體規劃及採購，她說，這樣既增加執行力，又能降低成本。經費則來自前瞻基礎建設計畫第二期 及特別統籌分配稅款，合計323億元。

其次，對於外界質疑環保問題，蔡英文強調，我們不只單純裝冷氣，也注重「前瞻」和「環境永續」的思維。會先改進校園的電力系統，也會增加智慧節能設備，並提高屋頂太陽光電的綠電比例。

她也要謝謝「有政府會做事」的蘇院長和內閣團隊使命必達，今天正式宣布了這項新政策。她也請家長和同學們放心，「接下來我們會繼續衝，如期、如質完成目標，讓全國不分縣市的孩子，上學都有冷氣吹！」

(中時 )