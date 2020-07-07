南韓24歲饒舌歌手TAKUWA，近日突然在IG上陸續曬出整形過程及整形對比照，並自曝「十分自卑」，引起網友們熱烈討論，並大讚他正面又大方的態度。
過去曾以藝名Da Face活動的他，因參加實境節目《SHOW ME THE MONEY 8》以超強的嘻哈實力獲得大眾關注，人氣暴漲，但他卻沒有因為這樣感到開心反而因此受到更多外界的批評。
5月底開始，他無預警的PO出多個整形的短片，公開整形的過程，甚至還曾分享瘀青尚未消退的照片，引起網友的注意，隨著瘀青漸漸消退，7/6再次曬出整形前後對比照並表示，過去曾因眼睛小及容貌遭到許多批評及傷害讓他十分自卑，也因此動了整形手術，看到現在的自己才漸漸有了自信心，但他並不是要鼓勵大家整形而是，希望透過他的案例能給一些想整形的人做參考並帶來正面的影響。而照片一貼出後，不少網友都給予正面的評價與支持，吸引上千人按讚。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。