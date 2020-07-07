南韓24歲饒舌歌手TAKUWA，近日突然在IG上陸續曬出整形過程及整形對比照，並自曝「十分自卑」，引起網友們熱烈討論，並大讚他正面又大方的態度。

過去曾以藝名Da Face活動的他，因參加實境節目《SHOW ME THE MONEY 8》以超強的嘻哈實力獲得大眾關注，人氣暴漲，但他卻沒有因為這樣感到開心反而因此受到更多外界的批評。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

5月底開始，他無預警的PO出多個整形的短片，公開整形的過程，甚至還曾分享瘀青尚未消退的照片，引起網友的注意，隨著瘀青漸漸消退，7/6再次曬出整形前後對比照並表示，過去曾因眼睛小及容貌遭到許多批評及傷害讓他十分自卑，也因此動了整形手術，看到現在的自己才漸漸有了自信心，但他並不是要鼓勵大家整形而是，希望透過他的案例能給一些想整形的人做參考並帶來正面的影響。而照片一貼出後，不少網友都給予正面的評價與支持，吸引上千人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 TAKUWA 타쿠와（@66takuwa99）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 6 日 上午 2:37 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 TAKUWA 타쿠와（@66takuwa99）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 2 日 下午 11:21 張貼

(中時電子報)