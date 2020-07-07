林姓奶奶7日邁入101歲，是三民區的人瑞長輩，為了幫她舉辦慶生會，華山基金會特別帶林奶奶到一間義式冰淇淋店親手製作冰淇淋蛋糕，並邀請三民區安泰里里長謝明學到場慶生同樂，林奶奶樂得不可開交，場面溫馨熱鬧。

適逢生日，華山基金會高雄三民2站站長胡文嘉日前詢問林奶奶生日想吃何種口味蛋糕，她露出像孩子般的笑容說「冰淇淋」，為了一圓林奶奶的小心願，華山基金會特地在「邊邊。義式冰淇淋工坊」為她舉辦慶生會，奶奶親自DIY冰淇淋蛋糕，並安排由謝明學為奶奶穿上代表人類最高學位的博士服進行撥穗儀式，並頒發人瑞證書，讓大家見證百年歷史的人生閱歷與榮耀。林奶奶也許下希望大家健康平安的願望。

林奶奶出生於民國8年，育有5子1女皆住在高雄也都相當孝順，但近期身體退化造成她行動不便，生活範圍因此受到侷限，平時不是躺在1樓床上休息，就是坐在輪椅上看著人來人往的街道，鮮少出門看看外頭的世界，因此華山基金會想帶奶奶外出，幫她過1個最特別的慶生活動。

胡文嘉表示，林奶奶101歲生日相當難能可貴，所以特地為她舉辦1個特別的慶生活動，現在高齡化社會老人愈來愈多，他們也發現有許多長輩需要協助，華山基金會目前也針對這些人瑞長輩進行關懷，希望他們可以活得健康又快樂。

(中時 )