美國街頭攝影先驅薇薇安．邁爾經典的街拍與自拍作品，近日首度來台展出，生前是默默無聞的保姆，卻在身後對街拍美學影響長遠，異角藝術執行長林子銘指出：「在當代台灣看薇薇安．邁爾，除了補遺美國50至70年代的街景，更重要的是重新檢視我們為何而拍照。」

薇薇安被視為美國20世紀最重要的街拍攝影師之一，平常的身份是保姆，一生卻拍了近10萬張底片，且在她生前完全未沖印，林子銘表示，相較之下現代人用手機截取影像十分便利，拍攝和分享成為常態的時代，大多數人忘情於拍攝卻忘了檢視自己的美學和理念。」他希望透過這樣的攝影展除了讓當代攝影愛好者接近薇薇安，更藉此找到攝影的價值和為何而拍的答案。

林子銘指出，和知名攝影師布列松相較，布列松強調「決定性的瞬間」，但對薇薇安而言卻有更多鏡頭是平實無華，帶些幽默的趣味，如她總在一些場景下自拍，參與了環境與鏡頭，或大玩兩面相對的鏡子或櫥窗，製造出無限身影；她的祿萊相機因由腰平取景，故拍攝視角略低，也讓被拍攝對象往往未意識到鏡頭的存在，因此肖像主角大多沒有注視鏡頭；她利用空間錯位等技巧製造出的趣味畫面，也捕捉了人與人肢體間表達出來的情緒。

林子銘表示，呼應薇薇安作品的空間錯位，此次位於松山文創園區1號倉庫的展場，也以街道作為設計概念，牆面宛如紅磚牆，讓觀眾穿梭其中，也彷彿跟她著的腳步，從紐約的精華區到貧民區都曾造訪。也透過此展希望觀眾一窺薇薇安對於所處環境當下的觀察，以及她不斷嘗試創新突破的攝影理念，並藉以傳達了她與社會的相對關係，也因此在紀錄片中可感知處世疏離的薇薇安，作品卻有充滿溫度。

(旺報 )