正當妙齡的24歲許小姐，疫情期間在家工作一個多月，回到公司上班後，明明體重沒增加多少，卻被同事問怎麼胖那麼多，看起來也帶有嬸味，聚會拍照下巴總擠一團肉，下巴和脖子連成一片，鬆垮無神瞬間老了十幾歲！某次聚會居然被友人笑當餐廳阿桑，讓她決定求助醫師。

皮膚科診所附設醫學美容中心彭賢禮醫師表示，雙下巴是下巴的局部脂肪堆積，會很大程度地影響臉部線條，甚至會看起來像臉和脖子連在一起，造成臉大脖子粗的效果，除了顯胖，垂垮的肉也讓臉部看起來不緊實以及顯老，不管正面側面都避不掉，而會造成雙下巴的原因也不單只有胖，遺傳與老化等都是原因之一，此外，現代人常常低頭滑手機，不良姿勢的長時間累積，也會讓雙下巴出來見客。

許多患者其實整體並不胖，甚至身體看起來很纖細，但是雙下巴卻讓視覺年齡顯老，為此，不少人會開始尋求醫美療程的協助，彭賢禮強調，尋求醫美幫助的患者們，在意的不外乎是效果與持久度、安全性、會不會痛等問題，其實只要認明使用衛福部核可的合法產品，使用前多與醫師諮詢，基本上不用擔心。而疼痛與恢復期則因人而異，若是期間有覺得任何不適，建議回診找醫師諮詢。

此外，近期查獲各種非法醫美產品事件頻傳，消費者應重視自身權益，認明並使用經衛福部核可之產品，追求美麗也要美得安心。彭賢禮呼籲，在諮詢醫師時，可以先請醫師提供產品原廠正貨證書與仿單，看仿單適應症是否有核准用來治療雙下巴，讓在愛美同時，也不忘維護自己的權益。

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(中時電子報)