高雄明華國中黃崇恩因為早產先天全盲，但他並沒有因此放棄人生，反而對聲音及節奏展現極高敏銳度，開始朝音樂之路發展，也多次在鋼琴比賽奪得獎項，甚至在去年11月舉辦校內鋼琴獨奏會，精湛琴藝及奮鬥精神感動台下觀眾。

黃崇恩因為失明，小時候常常在家中撞傷、摔傷，但在家人的呵護下，他並不知道自己與其他小孩有所不同，甚至還覺得他的童年幸福又快樂，直到開始到學校上學，他內心開始出現疑問，同學口中的紅色長怎樣？他很喜歡賽車的聲音，但賽車到底是什麼？

隨後黃崇恩發現自己自幼就生活在黑暗世界中，這世界上一切事物都只能想像，便開始產生失望、負面的情緒，但他在媽媽的鼓勵下，找到自己的興趣，他開始努力學鋼琴、享受聲音，希望有朝一日可以成為鋼琴家，將出自他手的幸福聲音傳遞給大家。

從小對任何音感相當敏銳的黃崇恩有１項特殊技能，隨便給他１個物品無論是學校的課桌椅、電風扇，他都可以奏出不同旋律的節奏，讓大家相當震驚，此外，雖然他看不見，但他的觀察力卻比其他正常孩子高上許多。

黃崇恩表示，他從小失去視力，但他可以透過聲音注意到其他同學覺得稀鬆平常反而沒有特別觀察的事物，因此比起其他人，他不僅沒有損失，反而獲得更多。他從小就喜歡音樂，雖然學習之路辛苦，但他從不曾放棄，現在已經練到只要１首新歌讓他聽過１遍，他就能完整彈奏出來。

(中時 )