立法院臨時會明、後天將進行考試院被提名人審查會，周五行使同意權投票，民進黨團為避免國民黨團杯葛議事進行，綠委今下午4時起排班守在議場外，以確保考試院審查會能順利進行。民進黨團書記長鍾佳濱表示，主要是避免無謂的議事對抗，排班是協助保警落實議場安全，同時呼籲國民黨團回歸嚴格審查把關義務。

根據立法院臨時會議程，明天上午排定進行考試院長被提名人黃榮村備詢，各黨團指派共9名委員質詢；下午則進行考試院副院長被提名人詢問，依序由時代力量立委邱顯智、民眾黨立委張其祿、國民黨立委葉毓蘭等8人質詢；其餘考試委員被提名人則分別於後天上下午依序備詢，每位委員詢答時間為15分鐘。

有鑑於國民黨團日前於臨時會談會前突襲攻佔議場，意圖杯葛議事進行，民進黨團今天下午4時起，由綠委輪班守在議場大門。鍾佳濱說，明天起議場將開始全院審查會，排班輪守是為確保審查會如期展開。

鍾佳濱強調，排班駐守只是預防措施，不預設國民黨會採取激烈議事作為，不過，凡事都要做周延準備，現在雖有保警駐守，但因保警面對委員恐有不便之處，所以綠委排班協助保警落實議場安全工作，警民合作，會輪班到明天開會為止，希望議程可以照常進行。

(中時 )