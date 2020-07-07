民進黨高市議員張勝富宣布爭取議長補選提名，將與另2名登記者陳明澤、韓賜村協調產生人選。（本報資料照片）

高市議長補選，民進黨原本黃明太、鄭光峰2人激鬥，經過協調，兩人考量市長補選團結，雙雙退選；不料重新開放登記，黨團總召韓賜村、前總召張勝富、湖內區議員陳明澤3人角逐，雙雄相爭竟成三國鼎立，近期將再協調。

民進黨祕書長林錫耀6日親自南下高雄協調議長補選，會同黃明太、鄭光峰共同宣布，兩人均以市長選舉輔選為重，決定一起退出，黨團將重新開放登記，由第3人選投入議長補選，原本外界將此視為民進黨整合成功。

沒想到，7日下午5時登記截止，原本2人竟增為3人角逐，現任黨團總召韓賜村、陳菊時代的黨團總召張勝富、及縣市合併前至今連任5屆議員的陳明澤登記，均是原縣區議員；民進黨團表示，即起進入協商機制，最後無論誰代表出線，黨團全體成員一定團結一致爭取勝選。

陳明澤正式發出參選聲明，強調他是創黨黨員，艱困時刻需有人扛起重責，他為了大高雄市政發展及未來市長配合，決心挑戰此重責大任。

張勝富表示，這次議長補選，民進黨以勝選為唯一考量，他認為有3個人願意承擔、各有想法，在民主政黨來說都是好事，這幾天3個人會開始協調，找出適合人選。

「民主的民進黨，大家都有資格登記！」韓賜村說，黨團會用協調方式共推1人，不會假投票，民進黨提出建議，希望不要在定期會二、三讀草率決定議長人選，希望等7月22日大會結束後，開程序委員會討論開臨時會日期，正式補選議長。

(中時 )