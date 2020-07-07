我駐日內瓦辦事處1名人員於上週因胸腔不適就醫，並遵照醫生建議預防性採檢新冠肺炎病毒，並於昨天獲通知確診。外交部指出，該名確診同仁目前無明顯症狀，其餘人員及眷屬目前均未有身體不適情形，本案已通報中央流行疫情指揮中心。

外交部表示，由於駐日內瓦辦事處人員編制不大，為確保同仁員眷健康及對外業務正常運作，駐處已經依據「遠距上班」的原則採取以下措施：

(一) 駐處人員自本（7）月7日起遠距辦公14天至7月20日；

(二) 遠距辦公期間，駐處辦公室進行全面消毒並暫時關閉；

(三) 遠距辦公期間駐處人員暫停外出會晤；

(四) 當地僑胞若有急事，仍可透過駐處的緊急聯絡電話聯繫；

(五) 駐處領務櫃臺暫停收件，並建議急件需求者可先赴我國位於瑞士首都伯恩的駐瑞士代表處辦理。

外交部表示，駐日內瓦辦事處將視需要安排其餘人員及眷屬於近日內採檢，持續掌握員眷健康狀況。

(中時 )