迎戰熱浪、對抗疫情！《遠傳friDay 57 APP》陪你在家安心理財！遠傳friDay 57攜手台新Richart數位銀行，看好居家理財及數位生活需求劇增，結合遠傳電信旗下數位服務（friDay購物、friDay影音、friDay音樂），要給消費者更豐富的數位生活體驗以及最高6,048元優惠回饋，還可免費吃冰清涼一夏。即日起至8／31，透過遠傳friDay 57成功新開立台新Richart存款帳戶，還可參加iPhone 11 64GB抽獎活動。

遠傳電信跨界金融領先同業並大有斬獲，自今年3月推出全台首支可連結數位銀行帳戶的遠傳friDay 57金融服務APP，迄今已累積120萬下載用戶，此次與超過200萬用戶的數位銀行龍頭Richart持續深化合作，盛夏推出好康優惠，邀請用戶體驗優質的金融服務。

即日起至8／31止，透過遠傳friDay 57 APP成功新開立台新Richart存款帳戶且首次登入使用Richart APP，即可獲得100元開戶金以及總價值5,700元friDay購物專屬折價券（需先註冊friDay購物會員），還有機會抽中iPhone 11 64GB。前100名完成新開立台新Richart存款帳戶的早鳥，還可獲得friDay影音（價值199元）及friDay音樂（價值149元）各30天超值免費體驗序號，台新ｘ遠傳跨界數位生活優惠超豐富「理財＋購物＋影音娛樂」，讓你一機搞定！

即日起至8／31止，凡台新Richart用戶新下載註冊遠傳 friDay 57 APP，同時綁定個人Richart數位銀行帳戶，即可獲得麥當勞蛋捲冰淇淋乙支（限量1,000支），遠傳friDay 57 APP陪你一起在盛夏展開數位理財新生活！

(中時 )