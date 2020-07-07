微星科技總經理江勝昌今（7日）下午被發現墜落於新北市中和區公司大樓旁，警衛發現後通報，警消獲報到場時江男已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，警方在辦公室內有發現心臟藥物，目前已通知家屬進一步釐清墜樓原因。

警方調閱監視器發現，江勝昌獨自一人走上7樓頂，頂樓圍牆高度約130公分，詳細墜樓原因待進一步釐清。

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