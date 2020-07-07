知名筆電大廠微星科技執行長 驚傳墜樓身亡 18:052020/07/07 中時電子報 葉書宏 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 知名筆電大廠微星科技執行長 驚傳墜樓身亡(圖/中時資料庫/涂志豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微星科技總經理江勝昌今（7日）下午被發現墜落於新北市中和區公司大樓旁，警衛發現後通報，警消獲報到場時江男已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，警方在辦公室內有發現心臟藥物，目前已通知家屬進一步釐清墜樓原因。 警方調閱監視器發現，江勝昌獨自一人走上7樓頂，頂樓圍牆高度約130公分，詳細墜樓原因待進一步釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #江勝昌 #微星 #筆電 #大廠 #CEO #執行長 #總經理 #事故 #墜樓 #心臟 #藥物 也許您會感興趣 推薦閱讀 靈異夜談》術後驚見牆上人影遍布 他嚇傻「5天沒睡」 16:172020/07/07 社會 BMW休旅車保齡球式連環撞 18機車2轎車全毀 16:452020/07/07 社會 有夠慢！蘇花改第一台龜速車 時速僅46公里還無照 16:462020/07/07 社會 豪宅變毒窟！2毒販自耕種大麻 台中警察查獲高價證物 16:512020/07/07 社會 攜昂貴茅台搭高鐵被攔 男整瓶灌光…酒後反應網驚呆 17:392020/07/07 社會 社會熱門新聞 知名筆電大廠微星科技執行長 驚傳墜樓身亡 - 意外 寮國小隻馬太強 嫖客3分鐘繳械 警無奈：再放妳台男面子丟光！ - 社會 就是他？全程護駕露黑森林假coser女 黑衣男身分曝光 - 社會 黑森林假Coser女做完筆錄露面！身穿碎花裙戴口罩嬌喊：辛苦了 - 社會 假Coser女「掀裙露黑森林」慘了... 女子現身到案說明 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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