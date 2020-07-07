釘子戶就這樣矗立在山腳路中，緊鄰青山國小，每到上下學及通勤時間，就會交通大打結。(吳建輝攝)

員林市長游振雄也說，站在市民角度當然希望能加速地方建設，讓民眾行的安全能夠更加穩固。(吳建輝攝)

今年初傳出彰化縣員林市山腳路二段最牛釘子戶將拆遷，讓附近盼了許久的居民都相當開心，但自消息傳出後，不見工程車進入，至今半年過去仍未果，附近居民擔心是否計畫有變動，對此彰化縣政府回應表示，待用地取得程序完成，最快預計9月就能進場施工。

2009年公路總局第二區養護工程處，著手拓寬山腳路二段，但林厝派出所前路口，有一屋主拒絕拆遷，就這樣矗立在山腳路中，每到通勤時間就交通打結，彰化縣政府今年初透過「八卦山脈風景特定區計畫」進行土地變更，並辦理「縣道137線林厝派出所前路口改善計畫」希望拆除釘子戶，來改善路口交通壅塞及危險情形。

附近居民表示，從魏明谷擔任縣長任內，每到選舉就會有候選人拿出來說要拆，拆到魏明谷都卸任了還沒拆，這次好不容易看見一道曙光，卻拖延這麼久，公部門的效率實在讓人不敢恭維，不知何時才能有一條安全無虞的道路能使用。

彰化縣政府建設處則回應，今年初完成「八卦山脈風景特定區計畫」都市計畫變更作業，將變更部分農業區為道路用地使用，後續有一些圖面上的變更及作業程序，那目前樁位測定工作已經著手進行，後續依法辦理為期1個月的都市計畫樁位公告作業，完成後就能交由工務處接手進行後續拆除及工程作業，

彰化縣政府工務處新建工程科長周瑞霖表示，工務處目前已經完成兩場公聽會，也取得民宅及私有畸零地的所有權人同意出售，待建設處都市計畫區變更及定樁確認範圍公告都完成後，即可辦理發包作業，順利的話9月就能進場施工拆除。

員林市長游振雄表示，站在市民角度當然希望能加速地方建設，讓民眾行的安全能夠更加穩固；附近國小導護媽媽也說，上下學孩子與車爭道，看得她心驚驚，希望能夠快速完成拆遷作業，讓孩子上下學能夠更安全。

(中時 )