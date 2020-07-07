醫務士為民眾包紮

中市一位36歲李姓女子，6日下午騎機車於大里仁化路，遭後方小貨車撞擊車尾後摔倒，但肇事小貨車卻沒停下善後，幸當時有二名剛好是醫務士的阿兵哥經過，立即幫忙包紮傷口，過程中路人拍下照片，發表在臉書大里人聊天室，暖心善舉讓網友紛紛呼籲國防部該好好表揚。

陸軍第十軍團機步234旅聯兵二營戰支連的二醫護兵，鄭馴樺上士（左）與張家維下士，現正參加漢光演習勤務，暖心善舉，讓民眾高喊國防部要好好表揚！（陸軍第十軍團提供/黃國峰台中傳真）

6日下午5點29分，李女騎機車於大里仁化路左轉金山街時，遭後方小貨車撞擊車尾後摔倒，造成李女倒地受傷，但該貨車卻沒停車善後，幸當時有二名路過的軍人，剛好又是醫護兵，立即熱心的馬上幫傷者包紮傷口，阿兵哥暖心舉動，被路人記錄下來發表在臉書，網友紛紛表示，軍人就是帥！謝謝熱心軍人！國軍就是棒！國防部要好好表揚！

經查該二名士兵為陸軍第十軍團位於大里的機步234旅聯兵二營戰支連醫務士，鄭馴樺上士與張家維下士，軍方表示當時二人剛好因公務開著軍方救護車返營途中，看到民眾受傷，就義不容辭的下車幫忙，二員除第一時間聯繫警方及救護車之外，運用已身醫務專長，評估傷勢、進行初步包紮，二官兵們除關心傷患狀況外，並持續安撫民眾情緒直至醫院就醫。

台中市警局霧峰分局交通分隊表示，陳女右手及臀部擦挫傷，經酒測值為零，送澄清醫院救治後無大礙。而44歲的貨車駕駛陳男於7日到案表示，當時有經過該路段，但並不知道自己有撞到陳女，不過警方根據相關證據，依公共危險罪嫌，將陳男函送台中地檢署偵辦。

(中時 )