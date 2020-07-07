為提升橡膠製品製造業安全健康工作環境，促進國人就業，勞動部職業安全衛生署與台灣橡膠暨彈性體工業同業公會，特於今(7)日假台大醫院國際會議中心舉辦「橡膠製品製造業啟動安全衛生與就業促進合作計畫」簽署儀式，締結伙伴合作關係。

同時，職安署也邀請經濟部工業局副局長楊伯耕、勞動部勞動力發展署署長施貞仰出席並見證，期能結合跨機關資源，共同提升橡膠製品製造業之產業競爭力。

職安署署長鄒子廉表示，橡膠製品因具有彈性、耐磨、防水、氣密及絕緣等不同特性，其他原料產品難以替代，在各工業中扮演不可或缺的重要角色，但因工廠內有很多會反覆迴轉或上下移動的加工設備，作業勞工稍有不慎，就可能造成跌落、撞擊、夾捲等傷害，再加上工作環境的悶熱、噪音和化學品的危害，被認為是辛苦、危險、骯髒的3K產業，以致本勞就業意願較低，有引進外籍移工補充人力，然因橡膠製品製造業職業災害發生率相對較高，亟需落實安全管理，提升工安文化。因此，鄒署長也特別呼籲雇主應重視外籍移工之職災預防措施，提供移工朋友一個安全健康的工作環境。

鄒子廉指出，協助3K產業改善工作環境是職安署近年來致力於推動產業輔導改善之重要計畫，繼先前輔導鑄造業、表面處理業、印染整理業之後，今年選定橡膠製品製造業為新的重點輔導產業，為期2年，由職安署成立專家團隊，提供免費臨場訪視輔導及勞工健康服務，更規劃廠房設置安全衛生設備，及工作環境濕滑、陰暗等問題改善之經費補助，協助企業打造安全健康友善的工作環境，並透過產業投資、跨部會資源整合及學者專家技術支援等產、官、學界通力合作，協助該產業達成改善工作環境，達成提升產業競爭力及促進就業之多元目標。

(工商 )