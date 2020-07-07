經濟部振興三倍券首波預購及綁定時間從7月1日開跑，申請人數本周可望突破500萬大關，其中選擇數位券人數達100萬以上，因數位券好處是免排隊預購、省紙張印製成本，各銀行紛紛響應，推出配合的回饋加碼方案，其中日盛銀行推出的《豈止振興三倍，日盛銀行3+3方案，∞無限歡樂》，強調新戶回饋業界最高，力挺政府政策，圖利所有的綁定戶。

日盛銀行表示，三倍券首周選擇綁定信用卡占比最高，但加碼優惠名額多有限制，且優惠大都著重在信用卡新戶部分。若綁定行動支付，可成為享受「多元通路、多重回饋、免帶現金」另一個好選擇。雖然民眾仍青睞實體振興券，但隨各家銀行行銷策略加碼奏效，數位綁定人數也積極攀升，該行推出的數位綁定，在業界為最高的3+3回饋方案，新戶最高可領600元加等值200元好禮。

日盛銀行說明，該行的《豈止振興三倍，日盛銀行3+3方案，∞無限歡樂》，以「台灣Pay」日盛金融卡綁定數位振興三倍券，7月15日起累計消費滿3,000元且已領取數位振興三倍券回饋2,000元的用戶，前1,200名新舊戶可獲第一重加碼優惠禮300》及參加第二重每月10名獲等值200元贈品抽獎，前600名新戶再獲《新戶首刷禮300元》，以行動支付綁定金融卡加碼方式，新戶回饋為業界最高。

同時選擇數位振興三倍券民眾另可參加經濟部《GOGORO好運騎回家》，及「台灣Pay」舉辦加碼抽獎，有機會獲油電休旅車、禮券、IPhone 11等大禮。

(工商 )