受惠台商回流建廠、全台高端廠辦混凝土需求強烈，加上「擇優出貨策略」奏效下，讓單價與毛利雙高的高端混凝土出貨量不斷大幅增加，國產建材實業(2504)6月營收大幅成長，合併營收達15.2億元，年成長16.8％(不含已處分的褔建水泥營收) 。

其中，預拌混凝土本業，6月分國內銷售金額更達11.64億元，較上月營收成長11％，較去年同期成長了26％。

下半年為預拌混凝土傳統旺季，國產指出，預期在「價穩量增」下，全年營運成長樂觀。

國產預估今年全年，預拌混凝土的出貨量可達650萬立方米，年增5%上下。

國產建材實業指出，在端午連假與梅雨干擾出貨的因素遠離，台商回流實質設廠的腳步與幅度加快、加大，政府又持續的大幅度推動都更危老重建，手中訂單能見度相當高；加上政府公布的「預拌混凝土的營造工程物價指數」也從107年5月谷底94.5，明顯以45度角攀升至109年5月的128.8，混凝土需求不僅持續增溫、價格也穩步調升，看好今年營運前景。

(工商 )