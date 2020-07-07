民視八點檔《多情城市》近期劇情神速展開，觀眾最期待的「羅俊（陳志龍）」和「邱如萍」即將相認，忠實觀眾更敲碗「終於等到這一刻」「邱如萍再笨也有聰明的時候」。飾演邱如萍的廖苡喬透露，兩人相認後，如萍會振作起來，展開不一樣的面貌，她笑說「非常期待，可以擺脫淚人兒了」。

霍正奇在劇中飾演陳志龍，一直以來對邱如萍隱瞞真實身份，至今才公開真相，讓廖苡喬忍不住說「（如萍）被隱瞞這麼久的秘密，竟然都沒生氣」，現實個性和角色差距很大，廖苡喬笑說若踫上這種事「當然沒辦法馬上原諒，要揍兩拳再來求合」，一旁藍葦華也幫腔「如果跟志龍相認，他會幫她多補上幾拳」。

廖苡喬將霍正奇視為偶像，兩人這回搭檔演出，她直呼很幸福，有種美夢成真感覺，也被他圈粉，因為他演戲時情緒飽滿，每一次在對戲上都給予超大的回饋，才能撞擊出這麼多火花。

回憶在九份山區拍相認戲時，過去一邊耳朵曾受傷的廖苡喬，透露和霍正奇在瀑布邊拍戲時，因為瀑布水聲非常大聲，對戲時聽不清楚對方聲音，只能靠肢體語言跟嘴型來感受對方的情緒，妙喻兩人像小蜜蜂「嗡嗡嗡」的對話。廖苡喬笑說，上次跟一代志龍（傅子純飾演）來瀑布時都下雨，虧他是「雨神」，沒想到二代志龍（霍正奇飾演）來外景，天氣卻晴朗有雲很舒服，更為霍正奇取「太陽神」的稱號。

廖苡喬開心可以跟偶像霍正奇對戲。（民視提供）

《多情城市》如萍跟志龍相認，十分感人。（民視提供）

廖以喬開心如萍終於跟志龍相認，可以擺脫淚人兒封號。（民視提供）

廖苡喬感謝霍正奇在拍攝上給非常大的情緒回饋。（民視提供）

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