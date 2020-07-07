疾管署7日公布國內新增5例日本腦炎確診病例，分別為彰化、嘉義、高雄、桃園的48歲到58歲的民眾，其中更有1例桃園市50多歲婦女甚至認不得家人。疾管署提醒民眾留意防蚊，避免遭病媒蚊叮咬而染疫。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，染病的5人分別為彰化縣田中鎮50多歲男性、嘉義縣民雄鄉40多歲男性、高雄市旗山區50多歲男性、桃園市桃園區50多歲女性及桃園市中壢區50多歲女性。發病日分別為6月16日、6月17日、6月28日（高雄市旗山區及桃園市桃園區）及7月2日。

防疫醫師林詠青則指出，5人分別有發燒、頭痛、倦怠、步態不穩、口齒不清、頸部僵硬、躁動不安及意識改變等症狀，其中1名50多歲女性甚至認不得家人，目前5名病例經就醫通報後確診，仍在住院治療中。

疾管署表示，5名個案平時活動地以住家或工作地為主，衛生單位於5人活動地周邊發現有豬舍、鴿舍或水稻田等高風險場所，研判5人於活動地附近感染的可能性較高。衛生單位已前往個案活動地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾的衛教宣導。

依據疾管署監測資料顯示，國內今年迄今為止共有9例確診病例，分別為桃園市、高雄市及屏東縣各2例，彰化縣、嘉義縣及台南市各1例，活動地附近多有高風險環境。2016至2019年全國同期病例數分別為9、16、31及13例，以40歲以上成人居多，但各年齡層其實都有感染風險。

林詠青表示，多數人感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現意識改變，無法辨別人事時地、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

最有效的預防方式為接種疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，如自覺有感染風險，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

國內目前正值日本腦炎流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，疾管署提醒民眾，儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動。若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，以降低遭病媒蚊叮咬而感染的風險。

(中時電子報)