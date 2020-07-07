苗栗縣政府加碼推出「來去苗栗客庄住一晚加碼抽大獎」活動，入住苗栗合法旅宿業且消費滿額，並上網登錄即可獲得百萬元休旅車抽獎機會，7日邀請藝人吳鳳（左3）、「客家妹」陳明珠（左2）宣傳苗栗旅遊。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府重振觀光產業，推出中台灣好玩卡「苗栗限定版」，主打三義及南庄雙慢城精選旅程，並加碼策畫「安心遊抽大獎」活動，提供百萬休旅車、精選總統套房、頂級露營裝備、iPhone等多項好禮，月月抽大獎，讓遊客在苗栗好吃、好玩還拿能好禮。

文觀局說明，疫情趨緩之際，今夏「類出國」大爆發，苗栗除了有國際認證的雙慢城、5大必訪步道、6個經典小鎮，還有富含文化底蘊的特色美食，成為親山近海的旅遊首選。

縣府與南投、新竹縣政府合作推出「中台灣好玩卡景點暢遊卡」外，今年更整合在地特色推出「苗栗限定版」電子旅遊套票，囊括舊山線鐵道自行車、客家擂茶、木雕彩繪等體驗，另有蘇維拉莊園套票與三義及南庄商圈通用消費券等，以及飛牛牧場、金良興、巧克力雲莊等熱門景點。

文觀局長林彥甫表示，配合安心旅遊政策，另推出「來去苗栗客庄住一晚加碼抽大獎」活動，7月1日至10月31日期間於入住苗栗合法旅宿業、購買「苗栗限定版」行程搭配在地店家消費，消費總額暫定滿1000元，上網登錄住宿及消費憑證，即有機會抽中百萬休旅車、精選總統套房、頂級露營裝備、iPhone等多項好禮，預計7月下旬開放登錄，活動詳情至苗栗文化觀光旅遊網或苗栗玩透透官方臉書粉絲專頁查詢。

苗栗縣長徐耀昌等人7日宣傳「苗栗限定版」電子旅遊套票，並邀請土耳其籍藝人吳鳳、「客家妹」陳明珠擔任苗栗安心旅遊代言人，一起「擂茶」，展現在地獨特的餐飲文化，歡迎遊客帶著振興券到苗栗安心旅遊，住宿抽好禮。

(中時 )