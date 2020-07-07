日本執政黨自民黨7日通過對大陸施行香港國安法的譴責決議，要求日本政府中止邀大陸國家主席習近平以國賓身分訪日。官房長官菅義偉7日在記者會上對此表示，「有關自民黨的議論及其影響，政府不予置評」。針對習近平訪日的時期則表示，「現在並非調整具體日程的階段」。

自民黨的政策調查審議會7日通過外交部會、外交調查會6日提出的譴責香港國安法的決議。決議中強烈譴責，大陸不顧國際社會和香港市民強烈擔憂，施行香港國安法，讓人不得不質疑，香港能否維持自由、人權、民主主義的基本價值，也勢必影響香港國際金融中心的地位。

決議中除要求「中國要有大國責任之自覺」外，還要求日本政府保護旅港日人，發放工作簽證協助民眾脫離香港等。

香港國安法施行後有許多人被逮捕，自民黨外交部會長中山泰秀表示，「同是亞洲的日本，標榜自由民主主義的國家不能只是旁觀」。自民黨決定早日將此決議向菅義偉提出。

自民黨幹事長二階俊博因擔心對日中關係造成影響而持慎重態度。聯合執政的公明黨黨魁山口那津男則持反對意見，山口7日表示，「領袖持續互訪是強化關係過程中的一環」，「仍應如原計畫進行，以歷史性、大局的觀點推動習近平訪日。」「兩國都應該努力，營造可實現習近平訪日的環境。」

(中時電子報)