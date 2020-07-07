振興三倍券自7/1預購開跑後，民眾反應熱烈，由於前往超商預購的人潮過多，昨日經濟部還新增一個預購梯次。對此，有網友就詢問，15日起就能到郵局領三倍券了，為何大家都要擠在便利商店？

原PO在PTT上詢問，日前在便利商店買飲料時，看到買點數的機台那有一堆人，好像是在買三倍券，但他認為，7/15去郵局就能買到了，為何都要擠在便是商店買？

文章一出，引起網友的熱烈討論，不少人都忍不住吐槽，「因為郵局會更擠」、「超商一點都不擠啊」、「郵局到時候會被老人佔領」、「相信我15號郵局絕對爆炸多人」、「ㄧ堆老人都說要去郵局換就好，給你參考」、「你484沒去郵局辦過事？」。

三倍券的預購人數在日前突破600萬，由於人潮過多，經濟部也緊急新增預購梯次，7/8-7/12開放預購，7/22-7/31可以領取。

(中時電子報)