夜晚值班的謢士真的要萬分小心自身安危。1名女護士PO文表示，日前輪到自己值夜班時，她與當班同仁認為尖峰看診時間已過可以稍做休息，因此全部都到以屏風隔擋後面的病床小睡片刻，不久因雙腳感到涼意而睜開雙眼，卻發現1名裸男壓在自己身上，制服早已被撕的慘破不堪，所幸護士與同仁合力將此名壯碩男子推倒，趕緊跑出休息地方大聲呼救，巡邏警衛剛好經過才得以獲救。

據了解，此名護士當天是凌晨夜班，由於已過尖峰病人看診時段，與同仁決定先行到屏風後的病床小歇一下，然而因感受到雙腳有股涼意後睜眼查看，卻驚覺1名全身赤裸的男子壓在自己身上，只穿著1件內褲，而且那話兒還凸起，其他同仁仍在熟睡中，她鎮定趁著裸男不注意時往他的重要部位踢下去，立即大叫將同仁喚醒，然而裸男很快又撲上護士，她聯合同仁將裸男推倒在地，全部人馬上跑出休息處，異口同聲大叫有色狼，所幸巡邏警衛經過，才讓裸男倖倖然無法得成趕緊逃走。

夜班護士推測，此名裸男應該是同仁所為，因為護士休息的地方，基本上一般病患是不可能知道的，而且當天又是凌晨時段，只有在相同地方工作的人，才有可能知曉此時段的謢士有可能會小睡片刻。護士也表示，已將這起事件上報給醫院高層得知，期盼能加強醫院夜晚的安全巡邏，確保夜晚值班同仁與病患的安全。

(中時電子報)