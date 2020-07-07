受到新冠肺炎疫情影響，高雄百貨上半年業績慘淡，隨著疫情趨緩，近日人流回溫，加上三倍券振興方案將上路，各家業者忙補業績，「Fun」大效益。夢時代推買3000送3000優惠、漢神兩館滿6000送300外，15日持券消費再贈100元。
漢神百貨指出，母親節後業績回穩，端午連假人流回來9成。漢神巨蛋開店慶2日登場、漢神百貨年中慶9日展開，兩館推全館滿6000送300元；持三倍券消費滿3000元，再贈100元商品券。
夢時代表示，人潮回流約4成，13日至9月10日持會員卡，可兌換500元放大券。另到指定櫃位使用紙本三倍券，單日消費滿3000元送2500元折抵券，全力衝刺此波業績。電子支付與華南銀行共推，指定信用卡消費累積3000元，最高享31％回饋。
高雄大遠百年中慶振興經濟最高享13％回饋，並祭出振興大禮包及振興COUPON券，搶攻報復性消費商機。回貴HAPPY GO卡友，可獲「扣100點換200元」百貨服飾券的快閃優惠。
環球新左營車站涵蓋紙本券、行動支付與聯名卡等振興券優惠，最高回饋21％。保養品、餐飲7折起，更善用車站優勢，憑台鐵、高鐵票根再享優惠或滿額贈。
(中時 )
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