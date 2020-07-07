受惠衣索比亞、海地成衣廠訂單量的成長、品牌客戶遞延訂單恢復出貨，宏遠(1460)總經理葉清來7日指出，今年宏遠的營運走勢會像NIKE型曲線，在第二季的四月最落底，之後會逐月回升改善。

葉清來指出，宏遠4月營收年衰退率達5成、5月年衰退4成、6月年衰退2成。預估，7月就可打平。

宏遠新增的美國廠、海地廠、衣索比亞廠，雖已開始營運，但績效尚未顯現，加上又有新廠折舊等相關費用增加，是去年營收獲利減少的原因；今年上半年，則是受疫情影響而營運衰退。

不過，隨著疫情趨緩、各國解峰、遞延訂單恢復出貨，葉清來指出，海地、衣索比亞廠的出貨量從7月開始就慢慢上來，而美國廠6月營運已打平，7月就會開始賺錢。

另外，先前品牌客戶砍單、延單的狀況，從6月就慢慢恢復，葉清來指出，公司內部估算，第三季營收將可回到去年水準。

隨著成衣出貨比例成長、防護衣布料出貨增加，新增三廠的訂單出貨恢復狀況優於預期，宏遠指出，今年第四季的營運表現，會比去年同期還好。

(工商 )