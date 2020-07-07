牙齒一旦出狀況，荷包就要大失血，假牙、植牙費用動輒上千甚至破萬，定期洗牙，可是預防蛀牙的大功臣。不過，許多民眾卻對洗牙存在迷思，認為洗牙會讓牙齦萎縮，還會損傷琺瑯質、讓牙縫變大，對洗牙望之怯步。

其實，洗牙並非只是清洗牙齒表面，其正式的名稱為「結石刮除」。健保每半年給付民眾一次的洗牙療程，就像過年大掃除，定期將這些藏在齒縫間、附著在牙齦上，無所不在的「牙結石」徹底清除。

「定期清除牙結石，除了可以避免牙結石勢力範圍擴大，導致牙齦發炎腫脹、一刷牙就會流血，也能防止牙周病惡化、牙齦萎縮，牙齒失去根基造成鬆動、掉落」悅世牙醫診所醫師呂孟頻指出。

新竹馬偕紀念醫院牙科主治醫師蘇冠瑋表示，洗牙其實好處多，不僅能去除難纏的牙結石，還可以順便檢查牙齒狀況，及早治療蛀牙、牙周病，避免症狀惡化。若是輕信洗牙會讓牙縫變大、損傷琺瑯質，或是會讓牙齒敏感等迷思，不敢就醫洗牙，可是一大損失。

迷思1／每天都有刷牙、使用牙線，可以不用再洗牙？

錯。

其實牙齦與牙根之間並不是緊密相依，而是存在一條0.5～2㎜的牙齦溝，就算每天照三餐刷牙、勤用牙線，也無法清潔這些死角。這些清不到的食物殘渣和口腔中的細菌作用，便會在牙齒表面和牙齦溝形成牙菌斑，牙菌斑若未及時清理，只要在牙齦溝停留2～3天，和口水中的鈣化物質作用，就會形成牙結石。

初期的牙結石是乳白色、質地較為柔軟，但很快就會變硬甚至轉為褐色或黑綠色。牙菌斑及牙結石上的細菌，都會釋放有毒的酸性物質，刺激牙齦發炎，長期下來便會演變為牙周病。牙周病嚴重者牙齦會開始萎縮、牙齒周圍的齒槽骨也隨之被身體吸收，導致牙齒鬆動、掉落。

「這些造成牙齦發炎、牙周病的牙結石，只靠刷牙是刷不掉的，」呂孟頻一語道破，別再鐵齒認為平時做好牙齒清潔就不用洗牙，當牙菌斑形成難纏的牙結石，只能靠超音波洗牙將牙結石震落，才能徹底清除。

迷思2／洗牙會損傷牙齒的琺瑯質？

錯。

許多人以為洗牙是使用機械直接刮除牙結石，但事實並非如此。蘇冠瑋表示，牙醫師洗牙時一般是使用「超音波洗牙機」將牙結石「震除」，並非刮除，只有少數嚴重牙周病的患者，牙結石深入牙齦下，才會使用牙周刮刀刮除牙齦下的結石。

「而牙齒表面的琺瑯質是人體最堅硬的組織，硬度甚至遠超過骨頭，」呂孟頻搖頭表示，使用超音波震掉附著在牙齒表面的結石，這樣的超音波能量，並不會傷害牙齒琺瑯質，民眾切勿輕信迷思而不敢洗牙。

迷思3／洗牙流血是醫師洗牙太大力？

錯。

相信許多人洗牙都曾有過這樣的經驗，洗牙時機械發出滋滋的聲響，伴隨而來的酸痛感，再加上洗牙漱口，總會吐口出幾口鮮血，讓許多人害怕不已。其實，洗牙出血代表牙齦正在發炎，絕對不是牙醫師的技術不好。

當牙齦開始發炎，代表人體正在對抗牙齒上的細菌。由於牙菌斑及牙結石上的細菌，會釋放出有毒的酸性物質傷害牙周，但人體對這些酸性物質並非毫無招架之力，牙齦發炎代表身體正自動運送血液到牙齦，提供抗體抗衡細菌，當牙齦的血液增多，這些充血的牙肉不僅外觀看起來發紅腫脹，同時還會變薄。

這些變薄的牙齦只要一受到外界刺激，像是刷牙或是洗牙，就會開始流血，當牙結石清除乾淨，發炎的牙肉逐漸消腫，流血的狀況便自然會改善。

迷思4／洗牙會讓牙縫變大，甚至讓牙齒鬆動？

錯。

這些狀況只有嚴重牙周病患者才會出現。當牙齒上的牙結石堆積嚴重，細菌開始攻擊牙齦，讓牙齦發炎，長期下來牙齦便會萎縮、牙齒周圍的齒槽骨也隨之被吸收，但這時牙結石就像城牆一般緊包牙齒、填滿牙縫，讓你毫無察覺。

蘇冠瑋解釋，當塞滿牙縫的牙結石清除乾淨，牙齦發炎減緩、腫脹消失，但已經被破壞掉的牙肉跟齒槽骨無法再生，自然導致牙根裸露，及露出明顯的牙縫。

「清掉結石只是還原牙齒當下的真面目而已，讓牙齒出現牙縫的真凶是牙結石和細菌，而非洗牙，」呂孟頻指出，有些牙周病嚴重的患者，牙齦嚴重被侵蝕，牙齒失去支撐的根基，就像被大雨沖刷後的橋樑，裸露出阻擋水流的橋墩一樣，讓牙齒無立足之地，輕輕一碰就鬆動。

除了牙周病外，不當使用牙籤剔牙，或是隨著年紀增長，牙齦和齒槽骨因為退化逐漸萎縮，也會開始出現牙縫。醫師建議，若牙齒已經出現明顯牙縫，刷牙時就要使用「牙間刷」，才能徹底清除牙縫間的牙菌斑、避免牙結石捲土歸來。

迷思5／洗牙會讓牙齒變得敏感？

錯。

許多人洗牙後會覺得牙齒特別敏感，容易感到酸痛，主要是因為堆積於牙根、牙縫間的牙結石清除後，原本被牙結石包圍的「牙根」暴露，由於牙根表面並沒有琺瑯質保護，因此對冷熱溫度變化或酸的食物，甚至咬合的動作會比較敏感，容易出現痠軟、疼痛的情形。

「洗完牙後牙齒敏感狀況會持續多久，要看牙齦萎縮的程度而定，」呂孟頻指出，若無牙齦萎縮，洗完牙後牙齒敏感是短暫可恢復的現象，洗牙後短期內最好避免接觸過冷、過熱、高糖份的食物，並做好口腔清潔。

清除了堆積在牙根、牙縫間的牙結石，沒有琺瑯質保護的「牙根」暴露後，牙齒對冷熱溫度變化或酸的食物會比較敏感。（圖／pixabay）

要注意的是，剛洗完牙時，牙根會裸露，若此時刷牙刷得太用力，將牙根刷凹，會讓敏感狀況更嚴重。因此，只要正常清潔口腔即可。口水中的電解質會幫助降低牙齒的敏感度，一般約2～4天，牙齦組織會慢慢恢復，待牙齒適應後，敏感問題就能緩解。

但若是患有牙周病，牙齦已經萎縮，牙根失去保護的民眾。蘇冠瑋建議，平時可以使用抗敏感牙膏緩解症狀，如果敏感一直無法改善，建議就醫諮詢牙醫師。

迷思6／洗牙可以美白牙齒？

對一半。

洗牙不一定能讓牙齒變白。一般人的牙齒顏色其實普遍偏黃，牙齒上累積的牙菌斑也會讓牙齒泛黃，再加上若長期喝咖啡、喝茶、抽菸，又未確實做好口腔清潔，讓牙齒表面累積一層黃垢，看起來就更黃。

洗牙可以清除牙齒表面的牙菌斑，以及些微因食物造成的黃垢，因此許多人洗完牙會覺得牙齒稍微變白，但要做到全齒美白，還是要進行牙齒美白療程，才能對症下藥。

適度清除牙結石確實有助於口腔保健，但並非人人都能洗，醫師提醒，以下這4類族群，洗牙前最好諮詢醫師。

族群1／罹患心血管疾病：心臟裝置人工瓣膜或是患有心內膜炎，洗牙時若細菌經由血液流至心臟，恐會使疾病惡化。此外，超音波洗牙可能會影響早期裝置的單極心律調整器，以上族群洗牙前最好先諮詢醫師。

族群2／凝血功能異常：患有血液疾病而凝血功能異常的患者，或是因心血管疾病而正在服用抗凝血劑的民眾，洗牙時可能會出現血流不止，甚至細菌感染狀況，建議洗牙前先諮詢牙醫師。

族群3／慢性肺部疾病：洗牙時噴出的小水珠，容易刺激慢性肺病患者的氣管，造成呼吸道阻塞，再加上有些喉嚨容易有痰等黏稠分泌物的患者，洗牙時也可能會阻塞氣管，記得洗牙前要告知牙醫師。

族群4／13歲以下小孩：目前健保只給付13歲以上民眾每半年一次全口洗牙，若平常口腔清潔做得確實，小孩和青少年相較於成人較不易堆積牙結石；13歲以下孩童定期口腔檢查時，若發現牙結石可局部清除，一旦牙結石堆積狀況嚴重，可由牙醫師評估是否有全口洗牙的必要。

(中時電子報)