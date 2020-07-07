2020台北電影節閉幕片、台北電影獎入圍影片《日子》亞洲首映，導演蔡明亮出席。(粘耿豪攝)

國際導演蔡明亮7日出席新片《日子》亞洲首映，電影前陣子被爆在大陸流出盜版，讓他一度氣急敗壞，揚言追查到底，昨他透露最新進度，沒想到盜版的源頭竟是西方國家，在他送影展樣帶的過程中外流，「已經略略抓到了（外流者），是一群影展粉絲，他們自己看，後來傳到大陸才爆發開來。」

蔡明亮還說他跟那位外流者有間接認識的關係，元凶還不知道自己已被鎖定，但蔡明亮目前選擇冷處理、暫不追究，「還好沒有影響到我的觀眾，我的觀眾會想進戲院看，大陸認真想看的也不多，很多都看不懂，沒有影響到太多就先放著了。」

今蔡明亮1人出席活動，新片的兩位男主角李康生赴陸拍戲、亞儂2月回寮國過節碰上新冠肺炎疫情至今回不來，回憶拍攝過程，蔡明亮說原是外勞的亞儂被他發掘找來拍電影，第一次面對鏡頭根本不知道是拍電影，還以為是Discovery探索頻道要找他拍寮國美食。

實際開拍後，亞儂有場跟李康生全裸演出的情慾戲，蔡明亮告訴亞儂盡量不會看到重點部位，亞儂也曾說：「剛開始拍的時候很害羞，但自己一個人在家的時候也會光著身體。」才因此卸下心防；電影還有1幕是李康生接受電療，該名電療師傅鮮少失手，竟在拍攝時不小心失誤燙傷李康生，在他脖子上留下1道疤，這段寫實的經歷也被蔡明亮記錄在電影中。

(中時 )