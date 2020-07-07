美國會眾議院外交委員會公佈新冠疫情起源、大陸及世界衛生組織(WHO)扮演角色的中期報告，認定大陸在疫情初期隱瞞實情並打壓披露真相的醫生與記者，漠視向WHO通報的規定，造成全球重大損失。建議美國應推動WHO更換領導層並進行改革，聯合志同道合國家對WHO與大陸展開國際調查。

此一調查報告提案人、共和黨眾議員麥考爾(Michael McCaul)接受《美國之音》訪問就調查報告的結論指出，中共在武漢疫情爆發初期隱瞞實情並打壓披露真相的醫生和記者，忽視了《國際衛生條例》中有關在第一時間向WHO通報重大公共衛生事件的規定，在知道爆發疫情的幾個星期後才將情況公佈於眾，這種瀆職行為給全球造成重大生命和經濟損失。

報告認為，WHO迎合中共宣傳，助長了中共的掩蓋行為。報告除反對美國退出世衛組織外，還提出三項建議：更換世衛組織領導層，總幹事譚德塞引咎辭職；美國與志同道合的世衛組織成員國和台灣，對中共在疫情早期的掩蓋行為以及世衛組織的失誤展開國際調查；對《國際衛生條例》做出進一步的具體改革。

報導還指出，這份調查報告公佈後，WHO在6月底才更新了有關疫情應對的英文版時間線，承認WHO最早是從網路上的當地報導得知武漢出現病毒性肺炎病例。

美眾院外委會共和黨公布新冠疫情起源及中共角色的調查報告全文。（圖／美國之音）

《美國之音》還提供了調查報告的中文翻譯檔，正式文字仍以報告英文原文為準。

(中時電子報)