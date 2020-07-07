美國會眾議院外交委員會公佈新冠疫情起源、大陸及世界衛生組織(WHO)扮演角色的中期報告，認定大陸在疫情初期隱瞞實情並打壓披露真相的醫生與記者，漠視向WHO通報的規定，造成全球重大損失。建議美國應推動WHO更換領導層並進行改革，聯合志同道合國家對WHO與大陸展開國際調查。

此一調查報告提案人、共和黨眾議員麥考爾(Michael McCaul)接受《美國之音》訪問就調查報告的結論指出，中共在武漢疫情爆發初期隱瞞實情並打壓披露真相的醫生和記者，忽視了《國際衛生條例》中有關在第一時間向WHO通報重大公共衛生事件的規定，在知道爆發疫情的幾個星期後才將情況公佈於眾，這種瀆職行為給全球造成重大生命和經濟損失。

報告認為，WHO迎合中共宣傳，助長了中共的掩蓋行為。報告除反對美國退出世衛組織外，還提出三項建議：更換世衛組織領導層，總幹事譚德塞引咎辭職；美國與志同道合的世衛組織成員國和台灣，對中共在疫情早期的掩蓋行為以及世衛組織的失誤展開國際調查；對《國際衛生條例》做出進一步的具體改革。

報導還指出，這份調查報告公佈後，WHO在6月底才更新了有關疫情應對的英文版時間線，承認WHO最早是從網路上的當地報導得知武漢出現病毒性肺炎病例。

美眾院外委會共和黨公布新冠疫情起源及中共角色的調查報告全文。（圖／美國之音）
美眾院外委會共和黨公布新冠疫情起源及中共角色的調查報告全文。（圖／美國之音）
眾議院外委會少數黨關於SARS-CoV-2與COVID-19 全球大流行病起源以及中共和世衛組織角色的中期報告

《美國之音》還提供了調查報告的中文翻譯檔，正式文字仍以報告英文原文為準。

美最新研究：新冠病毒可能感染腦細胞 孕婦應格外小心
美新冠疫情快速惡化 川普：我對中國更加憤怒
新冠病毒持續進化 歐美確認新變種傳染力超強

文章來源：美眾院外委會共和黨人有關新冠疫情起源及中共角色的調查報告全文

(中時電子報)

#WHO #調查 #報告 #世衛組織 #新冠疫情 #譚德塞 #病毒起源 #共和黨 #眾議員 #麥考爾 #隱瞞疫情 #國際衛生條例