資深媒體人陳鳳馨聽完游淑慧「最笨使用三倍券方法」忍不住在節目當眾驚呼。(本報系資料照)

振興三倍券怎麼用最划算，人人都有不一樣看法，不過國民黨市議員游淑慧日前倒是在政論節目中驚爆「最笨使用方法」，那就是拿三倍券去綁悠遊卡、敬老卡。而資深媒體人陳鳳馨在聽完原因後，更是忍不住驚呼：「我的天啊！很多人是花不了悠遊卡3千塊的。」

游淑慧在政論節目中坦言這幾天遇到很多老人跟她抱怨三倍券綁定悠遊卡，而她後來才知道原來綁定悠遊卡真是笨到極點！為什麼呢？她說如果你綁定的是悠遊卡或敬老卡，必須先拿3千塊出來，因為悠遊卡無法像信用卡一樣有預付功能，所以必須先在悠遊卡裡面儲值滿3千塊，把這3千花完以後，政府的2千才會進這張卡，同時台北市政府的回饋金1千塊也才會進這張卡。

游淑慧這番解析也讓陳鳳馨忍不住當場驚呼：「我的天啊！很多人是花不了悠遊卡3千塊的。」游淑慧又繼續補充，所以等於這張悠遊卡等於要花掉6千塊，而且期間半年、不能換現，再加上悠遊卡通路有限，都是小額付款。

「所有里幹事都來跟我們抱怨，他們被老人家罵得要死，可是柯市長還要求他們要去推這個業績，要到鄰里面去宣傳。只要一說你先拿3千塊，下面不用說了馬上就被罵！」這才讓游淑慧發現，原來最笨的不是拿１千塊去買紙本券，而是拿3千塊去綁悠遊卡。

(中時電子報)