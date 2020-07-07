今年初甫成立的嘉義縣諸羅山體育協會以幫助弱勢族群、偏鄉孩童體育發展為宗旨，有感於外籍移工每天在工廠賣力工作，鮮少有機會參加休閒活動，因此向體育署爭取運動I台灣計畫經費舉辦首屆「移工健走趣」活動，將於7月12日上午在民雄鄉菁埔貓世界登場，目前已有超過300名移工報名參加，理事長黃胤傑表示，歡迎嘉義縣民一起共襄盛舉，也是做「國民外交」的大好機會。

位於民雄鄉福樂村埤腳的諸羅山體育協會處剛成立半年，因協會總幹事吳韋呈是體育選手，未來將藉協會的力量幫助偏鄉體育發展，又因協會所在地是工業區，也期許協會能對移工議題有所幫忙。

協會理事長黃胤傑說，移工忙碌於工作外，也需有休閒活動調劑身心，除健走外，暑假將辦理籃球、足球等球類活動，讓移工假日有更多選項，為他們在台灣的生活增添不一樣的色彩。

吳韋呈表示，選擇健走作為最先開跑的運動是為了讓移工們更了解生活的環境，一起用雙腳走進民雄鄉的每個角落，活動當天會由伍鑫酵素工業有限公司門口出發到菁埔貓世界，目前已有300多位移工報名參加，也有不少鄉民有意願參與。

協會考慮平時大家忙於工作，也沒有時間做健康檢查，當天也邀請了中正大學運動競技學系暨休閒教育研究所的學生來幫鄉親做體適能檢測及衛教諮詢，除此之外還有越南移工所組成的竹笛表演團隊演奏越南傳統樂曲、摸彩及最道地的獅陣表演等，讓大家一同歡度健康又快樂的周末。

(中時 )