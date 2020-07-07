遊戲廠商傳奇網路（4994）7月7日公告6月份合併營收2.7億元，較前月減少約一成。傳奇網路也同時公布6月自結損益，單月營業利益3,420萬元、稅前利益2,787萬元，稅前每股盈餘為0.26元。

傳奇今年上半年累計，合併營收15.9億元，營業利益2.1億元、稅前利益2.3億元，累積上半年稅前每股盈餘2.14元。

傳奇網路表示，6月份營收較前月減一成，主要是因手機遊戲《幻想神域2日版》7月初正式上線，6月投入事前預約之宣傳費用較高，致整體獲益受限，可期待7月起貢獻足月營收。

傳奇表示，將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動，研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

展望未來，傳奇網路尚有多款遊戲同步研發中，未來將陸續釋出進一步消息，持續採取多元化經營策略，並秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。

(工商 )