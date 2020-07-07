專業伺服器機殼廠勤誠（8210）6月合併營收以6.7億元改寫同期新高，年增率達33.2％，第2季合併營收21.9億元、上半年營收35.3億元，雙雙創下新高紀錄。

勤誠表示，除了部分首季訂單遞延，以及遠距辦公與線上服務商機帶動伺服器需求成長，帶動中、美兩大區域客戶拉貨力道皆較往年強勁，為推升第2季業績成長的主要動能。

勤誠上半年受惠中國大陸新基建需求，帶動百度、阿里巴巴、騰訊等當地通信服務供應商IT需求，公司看好中國大陸內需市場在政策強力激勵下將越來越強，並積極提升主要伺服器客戶滲透度，擴大中國市場布局。

展望下半年，面對疫情與美中貿易戰是否再起等不確定因素，公司仍維持審慎看法。此外，研調機構TrendForce也指出，今年第2季網路雲端業者大量追單下，第3季訂單將面臨調整。但勤誠仍持續看好雲端與伺服器市場的長期成長趨勢，預期將受惠5G、物聯網、AI人工智慧等應用所衍生的大量運算需求所帶動。

勤誠指出，順應物聯網、AI等商機，公司不僅與客戶共同開發邊緣運算、高密度存儲伺服器機殼解決方案，並策略布局在台生產基地。除了在北部增設NCT廠，結合研發與製造資源以快速因應樣品需求，位於嘉義的製造中心預計將於2021年底開始投產，公司將積極布局相關應用市場，可望持續受惠產業成長。

(工商 )