東森戲劇《姊妹們 追吧》將於7日播出最終回，劇中周詠軒曾遭張允曦（小8）拒絕離開，不料竟因愛生恨甚至綁架對方，拖至大樓邊緣處，威脅「要死，我也要帶她一起死」一起跳下。而坤達與梁正群與周詠軒還要扭在一起激烈毆打，最終回劇情充滿危機。

為了殺青戲，劇組特地找廢棄20幾年的飯店，眾人在只剩樑柱的大樓中拍攝，除了建築內保留的裸露鋼筋、水管電線等，劇組也增加火堆、廢棄桌椅等道具，也讓演員們讚嘆詭譎感滿分、真的有驚悚的感覺。

在劇情中總被追打的梁正群，最終回和坤達一起救出小8，還致敬韓劇《鬼怪》的經典片段，從煙霧中逆光登場，梁正群坦言印象深刻，「我的角色真的很常被追、被罵、甚至被打，甚至曾有場我跟坤達的打架戲，那時還拍到我的手機都被摔爛了」，不過最後一場和坤達英雄救美的戲，「我的角色就是愛裝帥、卻又有點笨手笨腳，還是有點搞笑的成份，很維持我的人設。」

對於最終回即將到來，眾演員相當不捨。坤達透露從去年冬至拍到今年夏至，「半年的拍攝期間，劇組充滿歡樂與笑聲，當然也會經歷辛苦，但這都是我們努力的結晶，也謝謝觀眾跟粉絲們的支持，我們江湖再見」。小8說「林淑芬這個角色對我來說是個特別的存在，因為這部戲，我又體驗了一個不同的角色、不同的人生。感謝所有幕後工作人員，在這半年間的支持、辛苦和背後的努力，也感謝曾經給我機會的你們。謝謝你們，辛苦了」。

梁正群也表示「這次演出渣男類型的角色，對我來說是個全新的挑戰，也覺得拍攝期間時間過得好快。我看到觀眾們跟著角色投入，跟著生氣、一起罵何志彬，讓我覺得很開心，因為這表示我的角色有被認可，是另一種角度上的鼓勵，謝謝大家。」

《姊妹們 追吧》周詠軒黑化成恐怖情人。（東森提供）

《姊妹們 追吧》坤達與梁正群英雄救美。（東森提供）

(中時 )