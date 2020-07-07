振興三倍券政策優惠來了！瓦城泰統集團集結旗下7大品牌推出美味「直」享的超「值」優惠，首波推出「一券多饗，人氣招牌菜」，顧客凡於7／15(三)-10／30(五) 的平日，憑500元紙本振興券至店內消費，即可以6折價享用指定人氣招牌菜，活動期間更長達近4個月，讓你吃得開心、振興券花得最值得！

適用品牌包含全台最大泰國料理「瓦城」、最大湘菜品牌「1010湘」、時髦新潮的泰菜品牌「非常泰」、跨菜系中式料理「時時香」與創新南洋料理「YABI KITCHEN」；除此之外，新泰式麵食「大心」與泰式串燒品牌「月月 泰BBQ」，亦分別推出憑券主食8折與贈送飲品活動，領券後即可現抵現吃，立即享受美味超有感！第二波優惠也預計將於11月加碼推出。

以瓦城泰國料理為例，憑500元面額紙本振興券至店內消費，即可以6折優惠享用指定人氣招牌菜，時間7／15(三)-10／30(五)，限週一至週五，國定假日恕不適用。10％服務費另計， 指定菜色組合有特別挑選點用人氣居高不下的「月亮蝦餅」與「檸檬清蒸魚」，菜色原價$830，振興6折優惠後現省$330。

1010湘湖南料理則憑500元面額紙本振興券至店內消費，即可以6折優惠享用指定人氣招牌菜，活動期間7／15(三)-10／30(五)，限週一至週五，國定假日恕不適用。10％服務費另計，指定菜色組合有香辣下飯的「臭豆腐肥腸阿干鍋」與「串燒蝦」，招牌雙湘菜原價$819，折扣高達$319。

瓦城泰統表示，市面上振興券優惠選項多元，繁複的內容與兌換方式，是不是讓你眼花撩亂！集團5品牌以必點招牌菜作為優惠組合，持紙本振興券就可輕鬆兌換。

(中時 )