台灣之星體貼全台家長，不斷致力提供安心服務，今(7日)宣佈推出史上最強「U15孩子門號免費領」及「U25學生5G免費升級體驗翻倍送」，搭配免費門號管理功能，家長可設定孩子上網通話時段又不影響眼睛健康，讓全台父母可以在盛夏時光和孩子能夠安心玩、而且荷包省一波！

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「台灣之星身為全台第一家專注經營分眾族群的電信業者，深入家長及校園傾聽學生的多元使用需求與喜好。時序進入暑假，國人因全球疫情尚未穩定及政府加碼祭出國內旅遊輔助，海外觀光需求轉向國內，學生們也紛紛展開行程規劃；為讓家長在孩子養成獨立時能放心，台灣之星推出『U15孩子門號免費領』，透過4G服務保持彼此聯絡暢通，掌握出遊安全。

同時，25歲以下Ｚ世代對5G最為關心，在有意願立即升級5G的消費者中占比近3成，對此，我們特別針對U25學生推出辦門號享5G早鳥預約禮，現在申辦即享5G免費升級體驗翻倍送，幫助年輕族群提前布局5G新時代。除此之外，面對當前台灣5G資費受到市場高度關注，此次無論辦U15或U25的資費，未來都可升級5G方案，享受5G高網速所帶來的多元應用。

台灣之星看好孩子們的數位發展潛力，今天也同步宣佈推出「小YouTuber來踢館」影片徵選活動，報名自即日起至7／31止，孩子可以盡情發揮創意、運用最吸睛的方式，以「一日行動網路生活」為主題拍攝一支3分鐘內的影片並上傳至個人YouTube頻道後，至活動網頁填寫報名資料即具備參賽資格。

(中時 )