司法院人審會今通過一二審法官異動，其中連江地方法院院長廖建瑜調派高等法院法官，院長職務由台中高分院法官王邁揚接任，另高院法官周祖民、陳秀貞、傅中樂、陳容正、許宗和、林婷立、曾淑華等7人升任庭長。

另台中高分院法官黃玉清、台南高分院法官吳上康、張瑛宗及高雄高分院法官李昭彥、孫啟強，花蓮高分院法官張宏節、林信旭都升任庭長。

(中時 )