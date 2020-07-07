方案1：「高雄住的好」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

方案2：「0元嘛也通」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

方案3：「500玩很大」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

方案4：「三倍券FUN最大」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

方案5：「二人同行包」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

方案6：「LINE Pay Money大補帖」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

後疫情時代，全台瘋國旅！高市觀光局搶攻三倍券商機，7日宣布推出6大超值方案，鼓勵民眾在疫情趨緩之際，到高雄安心旅遊、報復性消費。本報整理懶人包，讓民眾一次看懂，好下手。

方案1：「高雄住的好」國民旅遊卡專案觀光飯店買8000送800；一般旅館買8000住7晚；住宿一晚再送200元抵用券。

方案2：「0元嘛也通」免費暢遊5大觀光景點與7大文化場域」。5大觀光景點包含壽山動物園、鼓山洞、崗山之眼天空廊道、寶來花賞溫泉公園足湯、旗津貝殼館等通通免費入園。

7大文化場域包括紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、見城館、再見捌捌陸眷村文化園區、哈瑪星鐵道博物館等則祭出「門票平日免費、假日優惠票」方案，

方案3：「500玩很大」16景點商店買500現折100；全市消費500元天天抽5萬元抵用券、週週抽黃金、月月抽汽車。

觀光局16個景點商店在8月底前只要消費500元即可現折100元，搭配經發局推出的高雄振興購物嘉年華，只要上網登錄消費憑證，更有機會抽大獎。

方案4：「三倍券FUN最大」持三倍券住宿享30家飯店85折優惠；安心旅遊加600元43家飯店任你選；7家觀光工廠三倍券升級1.5倍。

7家伴手禮三倍券500元超值禮包，最高享1088元伴手禮； 義大遊樂世界暑期19歲以下無限次免費入園，大人580元優惠價再享4大超值好禮。

方案5：「二人同行包」振興三倍券二人同行，3000元食宿遊購通通包。

方案6：「LINE Pay Money大補帖」三倍券綁定LINE Pay Money超好用，儲值3000元退2000元，消費最高回饋600點／元。使用LINE Pay Money購買兩人同行包，搭乘高雄市各運具各2趟5折優惠。

相關活動詳情，請上「高雄旅遊網」https：／／khh.travel／zh-tw／event／calendardetail／3116 查詢。

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