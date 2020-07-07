戴姓男子3年前擔任台鐵司機時，因對一名智能障礙女子有好感竟用手指性侵，戴男遭公懲會判決撤銷；刑事究責部分，一審依加重強制性交罪判刑7年4月，二審考量他與被害人達成和解，且犯後坦承犯行，改判刑3年2月，最高法院駁回上訴定讞。

戴男偶爾下班時間騎車前往被害女子住處與她交談，2017年3月15日上午7點他經過她的住家，發現她單獨在附近菜園種菜，認有機可趁，將手伸入她內褲以手指性侵得逞，她的祖母得知後向警方報案。

行政懲處部分，鐵路局將戴移付懲戒，去年公懲會審理後認為，戴員涉犯性侵案，影響公務員形象，嚴重損害政府信譽，有懲戒之必要，判決戴員撤職並停止任用1年。

刑事部分，花蓮地方法院將戴男判刑7年4月，花蓮高分院考量他犯後坦承、態度非劣且與被害人達成和解，已給付20萬元賠償金，改判刑3年2月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時電子報)