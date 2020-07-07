出團禁令延長至7月底，山富旅遊順應政府防疫政策，機動調整全體員工工作內容，全力衝刺國旅業務，董事長陳國森表示：其實國內有很多好玩的地方，既然出不了國，在國內也可以玩得跟國外一樣盡興、輕鬆，將開車的任務交由專業司機，導覽的工作交給稱職的領隊，好好享受出遊的每分每秒。

山富也透過輕旅行一日遊、主題式包裝，例如近來正夯的露營、單車、登山、部落體驗等旅遊規劃，帶領國人細細體會臺灣在地風情，在這段不能出國的日子，深入結合文化美食，帶大家領略臺灣之美。除了本島旅遊之外，離島遊亦頗受青睞，搭配7月起的安心旅遊補助方案，還可加碼補助1000元；其中澎湖適逢一年一度舉辦的國際海上花火節，更是國人離島旅遊的首選。

陳國森說到，以往澎湖5至9月為旅遊旺季，今年已提前至4月並延長至10月底，目前澎湖機位和房間更是一位難求。山富為提供消費者完整的旅遊服務，保留機位每天出發外，從民宿到飯店保證有房，以最高規格來服務消費者。

另外金門、馬祖、蘭嶼和綠島，亦擁有海島特殊地勢、古老聚落、戰地風情、網美打卡景點、特色美食，還能體驗原住民文化及當地純樸民情，島嶼豐富多元資源各有迷人之處，不論是坐飛機或搭船，都能達到「類出國」的旅遊感受，一解民眾想要出國旅遊的渴望。

山富在旅遊產品上，擁有各方資源的整合優勢，憑藉著品牌實力，提供豐富的機動協調能力；在這波安心旅遊補助推廣下，主推國旅，穩紮穩打，順應情勢備齊消費者所需服務與後援。法人表示，以目前情勢與山富營收表現來看，整體營運可望隨著疫情趨緩、國旅回溫，逐漸擺脫疫情陰霾。

(中時 )