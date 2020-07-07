2020東京奧運因為新冠肺炎大流行，延後到明年舉辦，奧運的官方臉書粉絲專頁也持續分享一些過去奧運的精彩資料畫面，今天分享了2016年里約奧運水上芭蕾俄羅斯代表隊精彩表現，整齊劃一的演出令人讚嘆。

奧運官方臉書粉專的影片，只見8位穿著水藍色底加銀白色星芒、翅膀圖案泳衣的女將，以絕妙的默契完成動作，角度、動作比韓國偶像團體的刀群舞還整齊，奧運官方臉書粉專寫道：「難以忘懷的表演！2016年里約奧運俄羅斯水上芭蕾完成奧運五連霸。」

這支俄羅斯水上芭蕾代表隊，現有成員參加過9場賽事都帶走金牌，因此被看到是東京奧運水上芭蕾兩個項目的金牌熱門，成員之一蘿瑪什娜（Svetlana Romashina）生涯已經擁有5面奧運金牌，以及20座世錦賽冠軍頭銜，她曾在2017年懷孕生女暫別水上芭蕾競賽將近2年，回歸後依然犀利，她的好搭擋柯勒絲妮臣科（Svetlana Kolesnishenko）說：「我一直等她回來，我也相信她會泳池，她是我的英雄，真不知道她如何同時兼顧母親及頂尖運動員這兩個角色。」

(中時 )