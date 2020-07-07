大陸電信設備巨頭華為在陸美科技戰之下成為矚目焦點，華為先是遭列實體清單，現在連任何企業要出貨含有美國技術的半導體產產品給華為，都要經過美國政府審核通過，讓華為生產產品陷入絕境，連英國政府也態度大轉彎，今年擬逐步淘汰華為電信設備。不過，德國電信（Deutsche Telekom）卻依然對華為敞開大門，德國政府也與美方不同調，不認為華為對國安造成威脅。

由美國、英國、加拿大、澳洲以及紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）早就討論包括華為等陸企對國安的威脅，美國政府甚至強調，若盟國不禁止華為，將停止共享情報。最新消息指出，英國打算逐步淘汰華為在該國的電信設備，靠攏美國政策。此外，印度、大陸邊境之爭，也導致印度政府封殺中興通訊與華為在該國的5G網路建設，導致華為在國際市場生存空間愈來愈窄。

據《路透》報導，德國《商報》（Handelsblatt）引述德國電信公司內部文件指出，該國在歐洲12個市場有業務，而且非常依賴華為電信設備，據傳德國電信不打算遵照美國政府對華為有國安問題的警告，打算在5G網路建設、寬頻業務、雲端服務以及電視服務等方面與華為加強合作，雙方也在5G網路建設排除強「非美國」提供的零組件與相關技術，德國電信甚至想要華為協助其加強在5G市場地位。

不過，德國電信發言人否認與華為有任何特殊依賴，並強調反對任何施壓在外國電信設備供應商的禁令，聲稱這會降低公司業務彈性。華為則是拒絕評論該消息，但也指稱沒有隱藏過與德國電信之間的業務。

(中時電子報)