炎炎夏日來臨，民眾想去海邊玩，但又怕熱不想曬太陽，台北六福萬怡酒店The Lounge推出清涼系鳥籠下午茶，吹夏威夷度假風，在全新打造的熱帶海島主題空間中，品嚐著當地彩虹冰改版的「喵游可愛島」刨冰，或是JC Cat翻糖貓咪在衝浪的「威基基海灘」水果飲品，再加上繽紛可愛的24品美味午茶點心，雙人原價1,200元＋10％，超值折扣83折，優惠價只要999元＋10％，就能在室內吹著空調享受美味下午茶，同時又能拍出熱帶海灘度假的打卡美照，最舒服的夏日度假方案就在這裡。

台北六福萬怡酒店西點團隊以夏日水果為主題，再搭配上夏威夷特色，設計出各種超可愛又具話題12款各式甜鹹點，每款皆2份。其中，「雲朵馬卡龍」維持經典的外脆內軟特色，惟突破傳統圓形，特製成藍色雲朵形狀，內層包著薄荷餡，清爽風味降低甜膩感，外層再放上一道彩虹軟糖，夏日天空就在眼前呈現；還有「海洋漂漂」則是由主廚特別調製的藍柑橘果凍做成大海，再放上橘子果凍製的游泳圈，上面還有一隻慵懶的JC Cat翻肚曬太陽，超卡哇伊造型絕對讓所有少女們尖叫。

The Lounge持續熱賣經典的「雲朵咖啡」外，新設計「威基基海灘」特調飲品，由夏季水果紅寶石火龍果、奇異果、芒果組合而成的果昔，有著夏季水果獨有的甜味，也帶著微微的果酸，上方再以藍色凍象徵著太平洋大海，鮮奶油點綴在周圍代表著點點浪花，JC Cat在海上衝著浪；「喵游可愛島」為複製夏威夷特色冰品「四色彩虹」，在綜合水果風味的紅、黃、藍、綠冰上，覆蓋著白色雲朵棉花糖，淋上椰奶後，雲朵散去，彩虹冰山從雲中冒出，冰碗下有一隻超可愛的貓咪趴在游泳圈中，漂浮於藍色大海，好吃又吸睛，此款冰品限量供應，需搭配鳥籠下午茶才能點1碗。

(中時 )