微星（2377）上個月才剛結束股東會，總經理暨執行長江勝昌還在股東會上表示，2020年Q2將會是今年最旺的一季，不過今天（七日）稍早卻傳出江勝昌從位於中和公司的7樓墜落身亡。
據了解江勝昌墜樓後發出巨響，員工嚇壞，緊急通知警消到場將其送到雙和醫院，急救後仍不治。本刊向微星求證此事，公司證實，江勝昌墜樓一事初步了解，原因應與公事無關，目前正準備資料發布新聞並協助家屬處理後事。
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(中時電子報)
微星（2377）上個月才剛結束股東會，總經理暨執行長江勝昌還在股東會上表示，2020年Q2將會是今年最旺的一季，不過今天（七日）稍早卻傳出江勝昌從位於中和公司的7樓墜落身亡。
據了解江勝昌墜樓後發出巨響，員工嚇壞，緊急通知警消到場將其送到雙和醫院，急救後仍不治。本刊向微星求證此事，公司證實，江勝昌墜樓一事初步了解，原因應與公事無關，目前正準備資料發布新聞並協助家屬處理後事。
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